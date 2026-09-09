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На Полтавщині внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждали двоє людей

Пошкоджено чотири житлові будинки

На Полтавщині внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждали двоє людей
Фото: Полтавська ОВА

У Миргородському районі Полтавської області зафіксували влучання російського безпілотника. Внаслідок атаки пошкоджено чотири житлові будинки, постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, інформація про наслідки атаки наразі уточнюється. Двоє людей, які постраждали внаслідок удару, отримують необхідну допомогу.

На місці влучання працюють відповідні служби.

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