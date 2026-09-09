На Полтавщині внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждали двоє людей

За його словами, інформація про наслідки атаки наразі уточнюється. Двоє людей, які постраждали внаслідок удару, отримують необхідну допомогу.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Миргородському районі Полтавської області зафіксували влучання російського безпілотника. Внаслідок атаки пошкоджено чотири житлові будинки, постраждали двоє людей.

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