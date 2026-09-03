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Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова

Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років. На передчасну смертність впливають не лише захворювання, а й умови праці, ДТП, низька фізична активність та вживання алкоголю.

Про це сказала директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова під час дискусії «LB Talks. Дарниця. Сильні серця», організованої LB.ua спільно з фармацевтичною компанією «Дарниця».

Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Елла Лібанова, Директор Інституту демографії та соціальних досліджень
Фото: Зоряна Стельмах

«Коли в нас від 20 до 65 років 40% чоловіків вмирають, це жах. І з цим треба щось робити», — сказала Лібанова.

За її словами, значна частина факторів, які впливають на передчасну смертність чоловіків, лежить за межами медичної системи. 

Зокрема, йдеться про зайнятість у шкідливих і небезпечних умовах, високу смертність унаслідок ДТП, недостатню фізичну активність та значний рівень вживання алкоголю.

«В нас зайнятість у шкідливих і небезпечних умовах зашкалює. В нас ДТП зашкалює. У випадку ДТП ми не встигаємо довезти потерпілого до лікарні або лікарі до нього не встигають доїхати. В нас абсолютно неприйнятний рівень вживання алкоголю, рівень рухової активності», — зазначила демографка.

Лібанова наголосила, що зниження чоловічої смертності потребує комплексної державної політики. 

За її словами, цим питанням має займатися не лише медична система — до вирішення проблеми мають долучитися також представники соціального та економічного блоків уряду. Серед можливих кроків вона назвала відновлення державної програми «Здорова нація», яку раніше реалізовували спільно з Міністерством молоді та спорту.

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