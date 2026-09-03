Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова

«Коли в нас від 20 до 65 років 40% чоловіків вмирають, це жах. І з цим треба щось робити», — сказала Лібанова.
За її словами, значна частина факторів, які впливають на передчасну смертність чоловіків, лежить за межами медичної системи.
Зокрема, йдеться про зайнятість у шкідливих і небезпечних умовах, високу смертність унаслідок ДТП, недостатню фізичну активність та значний рівень вживання алкоголю.
«В нас зайнятість у шкідливих і небезпечних умовах зашкалює. В нас ДТП зашкалює. У випадку ДТП ми не встигаємо довезти потерпілого до лікарні або лікарі до нього не встигають доїхати. В нас абсолютно неприйнятний рівень вживання алкоголю, рівень рухової активності», — зазначила демографка.
Лібанова наголосила, що зниження чоловічої смертності потребує комплексної державної політики.
За її словами, цим питанням має займатися не лише медична система — до вирішення проблеми мають долучитися також представники соціального та економічного блоків уряду. Серед можливих кроків вона назвала відновлення державної програми «Здорова нація», яку раніше реалізовували спільно з Міністерством молоді та спорту.