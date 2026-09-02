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Медична школа Могилянки та «Добробуту» розпочала навчання перших студентів Партнерський матеріал

У вересні Медична школа Могилянки та «Добробуту» розпочала навчання першого набору студентів. 

До першої когорти увійшли 13 студентів із різних регіонів України, які навчатимуться за шестирічною магістерською програмою «Медицина».

Медична школа Могилянки та «Добробуту» розпочала навчання перших студентів
Медична школа Могилянки та «Добробуту» розпочала навчання перших студентів
Фото: Медична школа

Перший набір свідомо сформували невеликим. Це, за словами команди школи, дасть можливість приділити більше уваги кожному студентові та разом удосконалювати освітній процес упродовж першого року роботи.

«Ці 13 студентів для нас – не просто перший курс. Вони першопрохідці й певною мірою співавтори Медичної школи. Ми свідомо хотіли, щоб перший набір був невеликим, адже разом із цими студентами вперше пройдемо весь навчальний шлях, будемо отримувати зворотний зв’язок, бачити, що працює найкраще, і вдосконалювати те, що потребуватиме змін. Ми покладаємо на них великі надії і хочемо, щоб через шість років вони стали лікарями, які не лише мають сильні професійні знання, а й вміють мислити, комунікувати, брати відповідальність і працювати для України», — зазначила деканка-організаторка Медичної школи Марія Кукушкіна.

Водночас Медична школа Могилянки та «Добробуту» оголосила додатковий набір студентів. Реєстрація заяв вступників триватиме з 5 до 15 вересня 2026 року, тож охочі ще можуть долучитися до першого набору школи.

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Особливістю Медичної школи є поєднання академічної культури Києво-Могилянської академії, що базується на свободі думки, критичному мисленні та міждисциплінарності, із сучасною клінічною експертизою медичної мережі «Добробут».

Студенти з перших років навчання поступово занурюватимуться у клінічне середовище, працюватимуть із симуляційними технологіями та знайомитимуться з реальними клінічними практиками.

Навчання в школі базується на компетентнісному підході CanMEDS, який передбачає розвиток не лише професійних медичних знань і навичок. Програма також включає ранній розвиток клінічних навичок, роботу з реальними клінічними кейсами та симуляційне навчання. Значну увагу приділятимуть етиці, комунікації, критичному мисленню та командній роботі.

Медична школа Могилянки та «Добробуту» — це спільна освітня ініціатива Києво-Могилянської академії та медичної мережі «Добробут», спрямована на підготовку лікарів нового покоління. Її створили за підтримки україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» у співпраці з міжнародними академічними партнерами та екосистемою партнерств в Україні.

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