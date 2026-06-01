Медична школа НаУКМА × Добробут отримала ліцензію та відкриває набір студентів на 2026 рік

Медична школа офіційно отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю «Медицина». Відтепер школа розпочинає підготовку до першого набору студентів, який стартує у 2026 році.

Над створенням Медичної школи працювала велика міждисциплінарна команда. Понад 100 фахівців, серед яких лікарі, викладачі, науковці, експерти з медичної освіти, представники міжнародних партнерських організацій та практики системи охорони здоров’я, долучилися до розробки освітньої програми, формування підходів до навчання та створення моделі підготовки майбутніх лікарів.

«Отримання ліцензії – це результат величезної спільної роботи та водночас початок нового етапу для нас. Ми створювали Медичну школу з розумінням того, що сучасний лікар має бути не лише носієм знань, а й лідером змін, дослідником, комунікатором і відповідальним професіоналом. Ми прагнемо створити освітнє середовище, у якому студенти зможуть навчатися через практику, розвивати клінічне мислення та формувати цінності, які визначають медицину майбутнього», — зазначає Марія Кукушкіна, деканка-організаторка Медичної школи, хірургиня-онкологиня медичної мережі «Добробут».

Навчання в Медичній школі базуватиметься на компетентнісному підході CanMEDS, який використовується провідними медичними школами світу. Програма передбачає ранній розвиток клінічних навичок, роботу з реальними клінічними кейсами, сучасні методи симуляційного навчання, а також значну увагу до етики, комунікації, критичного мислення та командної роботи.

Особливістю Медичної школи є поєднання академічної культури Могилянки, що базується на свободі думки, критичному мисленні та міждисциплінарності, із сучасною клінічною експертизою медичної мережі «Добробут». Студенти отримуватимуть можливість поступово занурюватися у клінічне середовище вже з перших років навчання, працювати з симуляційними технологіями та знайомитися з реальними клінічними практиками.

