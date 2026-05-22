Це – мед

Тут уперше в країні вчитимуть нутриціологів, є протезна майстерня і класичні фахи: що пропонує абітурієнтам Львівський медвиш

У Львові існує найбільша в Європі навчально-виробнича протезна майстерня. 20 принтерів працюють на базі Львівського національного медичного університету. 

Тут можуть надрукувати культіприймач до протеза упродовж доби. 

Львівський національний медичний університет є одним з найстаріших в Україні. Тут вчать класичних напрямків: медичного, педіатричного, стоматологічного, фармацевтичного — і впроваджують нові спеціальності. 

Що ще може запропонувати сучасним абітурієнтам університет — розповідаємо і показуємо у третьому випуску нашого партнерського проєкту «Це — мед». 

Протезування

Другий рік на базі навчально-виробничої протезної майстерні вчаться перші майбутні магістри протезування й ортезування.

«Свого часу таку підготовку проходили наші різнопланові фахівці, які не мали прямої медичної освіти на магістерському рівні. Це були інженери-техніки, які фактично без відповідної кваліфікації працювали на протезних заводах, у протезних майстернях. Можна сказати, самоосвітою займалися», — розповідає Олег Капустинський, декан медичного факультету № 2.

Спеціальність зараз, у воєнних реаліях, дуже затребувана, а фахівців бракне. Цьогоріч з Львівського медвишу мають випустити перших сімох магістрів. 

Реабілітація

Окрім протезування/ортезування, активно навчають уже й реабілітації. 

«Будь-яке захворювання, будь-яка травма потребує не лише якісного лікування, але і якісного відновлення. І в більшості випадків без фізичної терапії це неможливо», — розповідає Оксана Макар, завідувачка кафедри реабілітації, факультету післядипломної освіти.

Фізичний терапевт працює не тільки з військовими після поранень, але й відновлює людей після інсультів, інфарктів, травм опорно-рухової системи й інших. 

«Найбільшою перевагою нашого університету є те, що дитина, яка здобуває фах лікаря, має можливість безпосередньо з першого курсу отримувати не лише теоретичні знання, але й здійснювати практичну підготовку на базі університетської лікарні, тобто залучена до організації надання медичної допомоги пацієнту на етапі догляду, відпрацювання сестринських маніпуляцій, аж до подальшого розвитку шляхом роботи помічником лікаря і вже безпосередньо лікарем», — додає Орест Чемерис, ректор Львівського національного медичного університету. 

Ректор Львівського національного медичного університету Орест Чемерис
Ректор Львівського національного медичного університету Орест Чемерис

Нова спеціальність: нутриціологія

Львівський медуніверситет став першим і наразі єдиним медуніверситетом у країні, який почне готувати нутриціологів уже з нового навчального року. 

«Нутриціологія — це медична наука, наука про вплив харчових речовин, нутрієнтів, на здоров'я, на метаболізм, на функціональний стан організму. І консультувати в плані харчування можуть тільки висококваліфіковані фахівці, дипломовані», — пояснює Уляна Лотоцька-Дудик, доцентка, завідувачка кафедри гігієни та профілактичної токсикології. 

А ті, хто сподівається отримати кваліфіковану пораду в інстаграмних спеціалістів, наражається на небезпеку. Адже розуміти всі процеси в організмі і вплив на нього того чи іншого харчування може лише медик. І аж ніяк не блогер, який пройшов короткі курси й не несе за свої слова жодної відповідальності.

Уляна Лотоцька-Дудик, доцентка, завідувачка кафедри гігієни та профілактичної токсикології
Уляна Лотоцька-Дудик, доцентка, завідувачка кафедри гігієни та профілактичної токсикології

«Держава стрімко втрутилася у процес. Нутриціологія пройшла шлях від яскравих інтернет-марафонів до складної, серйозної, законодавчо врегульовано професії», — додає Уляна Лотоцька-Дудик.

Нова спеціальність: лабораторна діагностика

Відкрили в медвиші і лабораторну діагностику. Цей напрям уже давно не такий, як його уявляють. Тут лаборанта називають очима лікаря, адже без точних аналізів не буде й точного діагнозу. Кажуть, що понад 70 % рішень лікар приймає на підставі лабораторних показників.

«Лаборант — це не просто виконавець маніпуляцій. Це високотехнологічний, навіть у ІТ-сфері обізнаний спеціаліст, — каже Олена Горбачова, керівниця клініки лабораторної та променевої діагностики. — Без досліджень не можемо визначити інфекцію, якісь гормональні збої; навіть незначні зміни в крові можуть вказати лікарю-клініцисту на, можливо, якісь онкологічні процеси. Нові ліки, які впроваджують, нові вакцини неможливі без допомоги, без лабораторних тестів».

Окрім власних лаборантів, навчає університет і майбутніх фармацевтів, які як створюватимуть ліки з уже відомих формул, так і розроблятимуть нові, а також допомагатимуть лікарям підбирати комбінації ліків залежно від стану пацієнта. 

«Оцінка медичних технологій — це фактично паритетна третина системи охорони здоров'я, яка й забезпечує від створення і виведення до найменших аспектів використання лікарських засобів для лікування, діагностики й оцінки медичних технологій як таких», — розповідає Данило Камінський, декан фармацевтичного факультету.

декан фармацевтичного факультету Данило Камінський
декан фармацевтичного факультету Данило Камінський

Флагманські спеціальності медуніверситету

Загалом у Львівському медуніверситеті навчаються понад 10 тисяч здобувачів освіти різних рівнів. Флагманськими спеціальностями, які обирають студенти, є хірургія, терапія і стоматологія.

«У нас є свій стоматологічний медичний центр, клінічна база, завдяки яким ми можемо навчати студентів практичної роботи. Є кабінет інноваційних технологій, де є сучасні методи обстеження пацієнтів. І наші студенти можуть побачити, як проходить обстеження, і, зокрема, спробувати користуватися цими методиками», — розповідає Наталія Чухрай, деканка стоматологічного факультету, докторка медичних наук, професорка. 

Університетська лікарня при ЛНМУ ім. Данила Галицького
Університетська лікарня при ЛНМУ ім. Данила Галицького

За словами Наталії Чухрай, 90 % випускників її факультету після навчання працюють за фахом. Цьогоріч Львівський національний медичний університет очікує близько тисячі нових студентів.

Зореслава Губар, журналістка
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
