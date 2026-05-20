Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адханома Гебрейєсуса під час брифінгу щодо ситуації у Демократичній Республіці Конго та Уганді.

Найбільш перспективна вакцина проти вірусу Bundibugyo, який спричинив новий спалах Еболи у Центральній Африці, може стати доступною лише через шість-дев’ять місяців.

За офіційними даними, нинішній спалах уже забрав життя 139 людей, а кількість підозрюваних випадків зросла до 600. Водночас моделювання Імперського коледжу Лондона свідчить, що реальна кількість інфікованих у регіоні може перевищувати тисячу.

У ВООЗ припускають, що спалах міг розпочатися після так званої “події суперпоширення” — ймовірно, похорону на початку травня.

Ситуацію ускладнює безпекова криза в провінції Ітурі, де через збройний конфлікт за останні місяці були змушені залишити домівки понад 100 тисяч людей. На брифінгу також зазначили, що скасовані рейси ускладнюють доставку тестів та інших матеріалів до провінції Ітурі.

Додатковою проблемою є схожість ранніх симптомів Еболи з іншими ендемічними для регіону захворюваннями — малярією та тифом, що може затримувати діагностику.

Керівник програми досліджень і розробок ВООЗ Васі Мурті повідомив, що найбільш перспективна вакцина використовує ту саму платформу, що й препарати проти штаму Заїр. Однак готових доз для клінічних випробувань наразі немає.

Водночас альтернативна вакцина на базі технології AstraZeneca та Оксфордського університету може бути готовою до клінічних випробувань уже через два-три місяці. Проте у ВООЗ наголошують, що даних щодо її ефективності поки недостатньо.

ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби як високий на національному та регіональному рівнях, але низький — у глобальному масштабі.