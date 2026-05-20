СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаЗдоров'я

Спалах Еболи в Центральній Африці: вакцину доведеться чекати до дев’яти місяців — ВООЗ

Найбільш перспективна вакцина проти вірусу Bundibugyo, який спричинив новий спалах Еболи у Центральній Африці, може стати доступною лише через шість-дев’ять місяців. 

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адханома Гебрейєсуса під час брифінгу щодо ситуації у Демократичній Республіці Конго та Уганді.

Спалах Еболи в Центральній Африці: вакцину доведеться чекати до дев’яти місяців — ВООЗ
Фото: EPA/UPG

За офіційними даними, нинішній спалах уже забрав життя 139 людей, а кількість підозрюваних випадків зросла до 600. Водночас моделювання Імперського коледжу Лондона свідчить, що реальна кількість інфікованих у регіоні може перевищувати тисячу.

У ВООЗ припускають, що спалах міг розпочатися після так званої “події суперпоширення” — ймовірно, похорону на початку травня.

Ситуацію ускладнює безпекова криза в провінції Ітурі, де через збройний конфлікт за останні місяці були змушені залишити домівки понад 100 тисяч людей. На брифінгу також зазначили, що скасовані рейси ускладнюють доставку тестів та інших матеріалів до провінції Ітурі. 

Додатковою проблемою є схожість ранніх симптомів Еболи з іншими ендемічними для регіону захворюваннями — малярією та тифом, що може затримувати діагностику.

Керівник програми досліджень і розробок ВООЗ Васі Мурті повідомив, що найбільш перспективна вакцина використовує ту саму платформу, що й препарати проти штаму Заїр. Однак готових доз для клінічних випробувань наразі немає.

Водночас альтернативна вакцина на базі технології AstraZeneca та Оксфордського університету може бути готовою до клінічних випробувань уже через два-три місяці. Проте у ВООЗ наголошують, що даних щодо її ефективності поки недостатньо.

ВООЗ оцінює ризик поширення хвороби як високий на національному та регіональному рівнях, але низький — у глобальному масштабі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies