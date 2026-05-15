ГоловнаЗдоров'я

Ляшко: 9 з 10 смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями

Значній частині випадків смерті від серцево-судинних захорювань можна запобігти завдяки профілактиці. 

Віктор Ляшко
Фото: скриншот відео

9 з 10 смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями. Серцево-судинні хвороби щодня забирають понад 1000 життів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду. 

Це прямі втрати для країни. Але це зона, де можна діяти.

“Значну частину таких випадків можна попередити завдяки своєчасній профілактиці, ранньому виявленні ризиків”, – сказав він. 

Україна розвиває напрямок “Здорове серце” – від профілактики до лікування і реабілітації. А цього року запрацювала програма скринінгу “Здоров’я 40+”, яка дозволяє виявити ранні ризики.

Ляшко закликав усіх українців віком від 40 років скористатися програмою. за два місяці її дії з'ясувалося, що 30-40 % людей дізналися про своє захворювання вперше. Із них близько 10 % отримали електронні рецепти на безкоштовні лікарські засоби по програмі "Доступні ліки". Цього року діє безкоштовне планове стентування для запобігання інфарктам. З липня розширять програму "Доступні ліки" на всі серцево-судинні препарати з акцентом на українського виробника. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут».
