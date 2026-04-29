Дата народження не впливатиме: змінюють правила Скринінгу 40+

Українці від 40 років зможуть подаватися на програму «Скринінг здоров’я 40+» у будь-який час, без прив’язки до дня народження. 

Нові правила запрацюють після оновлення застосунку та порталу «Дія».

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. 

Центр сімейної медицини у Хмільнику
Фото: Микола Дзюба

Раніше подати заявку можна було лише через 30 днів після дня народження. Тепер цього обмеження не буде: достатньо досягти 40 років, щоб скористатися програмою — через «Дію» або у ЦНАПі.

Також визначено чіткий термін використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має два місяці, щоб оплатити послугу скринінгу. Якщо гроші не використати, вони повернуться до державного бюджету.

Водночас для тих, хто отримав кошти раніше, діє перехідний період: скористатися ними можна до кінця червня цього року.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

Від початку її дії понад 34 тисячі українців уже пройшли скринінг, а більш як 340 тисяч подали заявки. Загальна сума виплачених коштів перевищила 588 млн грн. Послуга доступна приблизно у 2000 медичних закладах по всій країні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
