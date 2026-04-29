Кабмін продовжив дію програми кешбеку на пальне

Кабінет Міністрів України продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення пов'язано зі збереженням високих цін на пальне та попит програми серед українців.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача.
Від старту програми кешбеку 20 березня, вже понад 2 млн українців отримали нарахування. "Програма орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів — це власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна", - розповіли в Мінекономіки.
Залежно від типу пального, економія з програмою кешбеку становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:
15% — на дизель; 10% — на бензин; 5% — на автогаз.
До програми приєдналися 219 операторів автозаправних станцій. Їх повний перелік можна знайти на порталі Національний кешбек.
