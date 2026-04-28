Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Економіка / Фінанси

Мінфін залучив від продажу облігацій 4,6 млрд грн

На аукціон виставили ОВДП у гривні й доларах.

Міністерство фінансів
Фото: Макс Левин

До держбюджету України залучили майже 4,6 млрд грн в еквіваленті під час аукціону з розміщення облігацій 28 квітня.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зокрема, облігації в гривні строком 1,3 року зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 92 млн гривень.

За облігації в гривні строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних отримали ще 55 млн гривень. 

Облігації в доларах строком 2 року зі ставкою 3,24% річних принесли в держказну 100 млн доларів.

Мінфін повідомив, що від початку цього року держава вже залучила понад 140 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 2,2 трлн гривень за ОВДП. 

«Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави», - додало міністерство.

