У Латвії українські та латвійські лісівники висадили перший міжнародний «Ліс пам’яті». Дерева посадили на честь працівників ДП «Ліси України», які віддали життя за свободу України.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

У Талсінському краї поблизу Кампаркалнса встановили пам’ятний знак і висадили 2 тисячі сосен. Кожна з них – нагадування про майже 200 загиблих українських лісівників.

Фото: Міністерство економіки "Ліси пам'яті" в Латвії

Проєкт «Ліси пам’яті» стартував у 2025 році в Україні. Відтоді у різних регіонах уже створили майже 50 таких лісів – у господарствах, де працювали загиблі герої-лісівники.

"Першими ініціативу підтримали партнери з Латвії. Латвійська делегація долучилася до висадки «Лісу пам’яті» на Волині, а також передала українським військовим сім автобусів для потреб підрозділів, де служать лісівники", - йдеться в повідомленні.

До створення пам’ятного лісу в Латвії долучилися державні установи, лісові компанії, волонтери, ветерани та представники галузі.