У Латвії українські та латвійські лісівники висадили перший міжнародний «Ліс пам’яті». Дерева посадили на честь працівників ДП «Ліси України», які віддали життя за свободу України.
Про це повідомили в Міністерстві економіки України.
У Талсінському краї поблизу Кампаркалнса встановили пам’ятний знак і висадили 2 тисячі сосен. Кожна з них – нагадування про майже 200 загиблих українських лісівників.
"Першими ініціативу підтримали партнери з Латвії. Латвійська делегація долучилася до висадки «Лісу пам’яті» на Волині, а також передала українським військовим сім автобусів для потреб підрозділів, де служать лісівники", - йдеться в повідомленні.
До створення пам’ятного лісу в Латвії долучилися державні установи, лісові компанії, волонтери, ветерани та представники галузі.
