Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
У Латвії з'являться українські "Ліси пам'яті"

Це перший міжнародний "Ліс пам'яті" висаджений на честь працівників ДП "Ліси України", що загинули на війні.

Фото: Міністерство економіки

У Латвії українські та латвійські лісівники висадили перший міжнародний «Ліс пам’яті». Дерева посадили на честь працівників ДП «Ліси України», які віддали життя за свободу України. 

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

У Талсінському краї поблизу Кампаркалнса  встановили пам’ятний знак і висадили 2 тисячі сосен. Кожна з них – нагадування про майже 200 загиблих українських лісівників.

Фото: Міністерство економіки
   Проєкт «Ліси пам’яті» стартував у 2025 році в Україні. Відтоді у різних регіонах уже створили майже 50 таких лісів – у господарствах, де працювали загиблі герої-лісівники.

"Першими ініціативу підтримали партнери з Латвії. Латвійська делегація долучилася до висадки «Лісу пам’яті» на Волині, а також передала українським військовим сім автобусів для потреб підрозділів, де служать лісівники", - йдеться в повідомленні.

Фото: Міністерство економіки
До створення пам’ятного лісу в Латвії долучилися державні установи, лісові компанії, волонтери, ветерани та представники галузі. 

  • Зеленський анонсував кадрові зміни в «Лісах України». Рішення мають бути вже найближчим часом.
