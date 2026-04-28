ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський анонсував кадрові зміни в «Лісах України»

«Найближчим часом будуть рішення», - попередив глава держави.

президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко низку кадрових питань і анонсував рішення щодо державних підприємств.

За словами Зеленського, зміни торкнуться, зокрема «Лісів України».

«Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи», - повідомив глава держави.Зеленський додав, що «найближчим часом будуть рішення». 

  • Цього місяця стало відомо, що прокуратура Івано-Франківщини вимагає стягнути з державного підприємства “Ліси України” майже 387 млн грн збитків через масштабні незаконні рубки у заповідних лісах Карпат.
  • У лютому завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Черкаського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України».
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies