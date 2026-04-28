Зеленський анонсував кадрові зміни в «Лісах України»

Президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко низку кадрових питань і анонсував рішення щодо державних підприємств.

За словами Зеленського, зміни торкнуться, зокрема «Лісів України».

«Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи», - повідомив глава держави.Зеленський додав, що «найближчим часом будуть рішення».