У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Хмельницькому відкрили Центр соціально-психологічної допомоги для підтримки ветеранів та їхніх родин Пресреліз

27 квітня 2026 року на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулося офіційне відкриття Центру соціально-психологічної допомоги. Ця ініціатива була реалізована в межах масштабного проєкту «Психічне здоров'я та захист, допомога вразливому населенню північно-західної України». Подія стала можливою завдяки спільним зусиллям ГО «Епіцентр дітям», іспанської організації Cesal та Generalitat Valenciana. 

Програма заходу поєднала презентацію нового сучасного простору з прямою підтримкою тих, хто цього найбільше потребує: військових, ветеранів, а також родин загиблих та зниклих безвісти героїв. У межах відкриття було організовано видачу гуманітарної допомоги та сертифікатів мережі магазинів АТБ. Загалом було надано 500 сертифікатів на загальну суму 500 000 грн, з яких 125 сертифікатів було розподілено саме в Хмельницькому. (Лише до кінця червня 2026 року – буде надано допомогу понад 1500 ветеранам Сил Оборони).

Важливою частиною події став практичний тренінг «Емоційне вигорання: пошук ресурсу», де фахівці допомагали учасникам знайти інструменти для психологічного відновлення. Культурним акцентом заходу стало відкриття виставки художника Михайла Сорокіна «Тінь війни», яка через візуальне мистецтво допомогла гостям переосмислити пережите та знайти внутрішню опору. 

У відкритті взяли участь президент ГО «Епіцентр дітям» Ярослав Несторович, члени правління та координатори організації Андрій Каріков, Тетяна Єднаковська та Еміліо Касас. Також до заходу долучилися депутатка обласної ради Уляна Ткаченко та ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура. 

Читайте також
