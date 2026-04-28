Для участі в НМТ-2026 зареєструвалося на 14% більше вступників ніж торік

Більшість учасників та учасниць - цьогорічні випускники, але разом із ними іспит складатимуть також і 103 тис 337 випускників минулих років.

Для участі в НМТ-2026 зареєструвалося на 14% більше вступників ніж торік
Ілюсративне фото
Фото: themanthanschool.co.in/

Сервісом реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті скористалися цьогоріч близько 368 тис 774 осіб, а підтвердження успішної реєстрації та можливість сформувати сертифікат уже отримала 355 тис 371 особа.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Більшість учасників та учасниць становлять цьогорічні випускники – 252 тис 034 особи. Разом із ними іспит складатимуть і 103 тис 337 випускників минулих років.

У 2025 році в основний період реєстрації на НМТ зареєструвалося 312 тис 490 осіб, у 2024 – 312 тис 508. Таким чином, цього року кількість зареєстрованих учасників тесту на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Тестування у 2026 році проводитимуть у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах. В Україні проходитимуть НМТ 336 тис 827 учасників та учасниць, за кордоном – 18 тис 544 вступники, які наразі перебувають у різних країнах світу.

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що цьогоріч тестування буде проходити за минулорічною моделлю. Він також вважає, що тест НМТ "не є надзвичайно складним, щоб його не скласти". 

