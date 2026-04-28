Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації ще на 90 діб

За – 315 і 304 відповідно. 

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану і мобілізації. Попередній встановлений термін спливає 3 травня.

Рішенням від 28 квітня парламентарі продовжилиїх ще на 90 діб, стало відомо з трансляції засідання. За продовження воєнного стану проголосували 315 нардепів, а для мобілізації – 304 депутати. 

Проєкт закону номер 15197 про затвердження указу президента про продовження воєнного стану у Верховній Раді представляв секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. Він же представляв законопроєкт про продовження дії загальної мобілізації.

“Видано указ президента України, яким передбачено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5 години 4 хвилин строком на 90 діб”, – сказав він.

Обидва документи передали на підпис президента невідкладно.

Перед голосуванням низка депутатів закликала уряд підняти грошове забезпечення для військовослужбовців, яке не переглядали протягом повномасштабної війни. 

Продовження воєнного стану сприятиме заходам з протидії відбиттю російської агресії. Комітет з питань нацбезпеки рекомендував ВР ухвалити законопроєкти.

Воєнний стан і мобілізацію продовжують регулярно перед спливанням попереднього терміну. Нинішнє продовження є уже 19-м. 

