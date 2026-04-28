Політика

Олена Київець склала присягу народної депутатки замість "слуги" Володіної

Київець балотувалася за списком "Слуги народу".

Олена Київець склала присягу народної депутатки на засідані Верховної Ради 28 квітня. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Вона пройшла до ВР як списочниця “Слуги народу” замість депутатки Дар’ї Володіної, що склала повноваження 8 квітня. Згідно з інформацією "Руху ЧЕСНО", Київець є професоркою кафедри міжнародного і європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

У 2020 році стала головою партії "Довіра". Роком раніше балотувалася до ВР від партії "Слуга народу" під номером 161 як безпартійна. Була помічницею нардепа Олега Кулініча, що зараз є головою групи "Довіра". Кулініч у липні 2025-го голосував за узалежнення НАБУ і САП від генерального прокурора. 

"Олена Київець – правниця, науковиця, доктор юридичних наук. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, працювала викладачкою, займалася громадською діяльністю, має досвід роботи в апараті Верховної Ради України", – прокоментувала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

