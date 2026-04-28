Олена Київець склала присягу народної депутатки замість "слуги" Володіної

Олена Київець склала присягу народної депутатки на засідані Верховної Ради 28 квітня. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Вона пройшла до ВР як списочниця “Слуги народу” замість депутатки Дар’ї Володіної, що склала повноваження 8 квітня. Згідно з інформацією "Руху ЧЕСНО", Київець є професоркою кафедри міжнародного і європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

У 2020 році стала головою партії "Довіра". Роком раніше балотувалася до ВР від партії "Слуга народу" під номером 161 як безпартійна. Була помічницею нардепа Олега Кулініча, що зараз є головою групи "Довіра". Кулініч у липні 2025-го голосував за узалежнення НАБУ і САП від генерального прокурора.

"Олена Київець – правниця, науковиця, доктор юридичних наук. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України, працювала викладачкою, займалася громадською діяльністю, має досвід роботи в апараті Верховної Ради України", – прокоментувала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.