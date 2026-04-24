Естонія закликала ЄС оподатковувати російські товари і таким чином фінансувати відбудову України

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Європа повинна фінансувати відбудову України шляхом оподаткування російського імпорту.

Про це пише Politico.

Як повідомив виданню Міхал в кулуарах саміту лідерів ЄС на Кіпрі, рахунок на відновлення зруйнованої інфраструктури та розбомблених міст України сягає сотень мільярдів євро.

За його словами, Європа запровадила санкції, заборонила багато російських імпортних товарів і ввела тарифи на зерно та добрива. Але вона не підвищила мита на дозволені товари з чіткою метою допомогти Україні, а ідея використання торговельної політики з метою безпеки залишається суперечливою в блоці.

«Нам потрібно запровадити тарифи на товари з Росії, щоб компенсувати збитки. Про це йшлося в різних коридорах на різних зустрічах, що різні види тарифів на російські товари могли б фінансувати відбудову України», - додав естонський прем'єр.

Сім країн, включаючи Естонію, закликали до запровадження тарифів на російські товари, такі як сталь та добрива, у листопаді минулого року, але ця ініціатива зайшла в глухий кут і не була частиною 20-го пакету санкцій, узгодженого ЄС цього тижня.