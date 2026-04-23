Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в регіональних управліннях Служби безпеки України. Він замінив голів головних управлінь у Києві та Київській області, у Херсонській і Харківській областях.

Відповідні укази, датовані 22 квітня, опубліковані на президентському сайті. Згідно з ними:

Артема Бондаренка звільнили з посади голови ГУ СБУ в місті Києві та Київській області. Натомість президент призначив Артема Борисевича.

Борисевич, відповідно, звільнений з посади керівника управління СБУ в Херсонській області. Керувати Херсонським ГУ буде Володимир Ваврух.

Олександр Куць звільнений з ГУ СБУ в Харківській області. Призначений замість нього Дмитро Лутій.