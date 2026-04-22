Арахамія: станом на зараз питання зміни голови МВС не розглядається Верховною Радою

Раніше група народних депутатів зареєструвала законопроєкт щодо звільнення Ігоря Клименка з посади.

Фото: Анна Стешенко

Станом на 22 квітня зміна голови МВС Ігоря Клименка Верховною Радою не розглядається.

Про це заявив народний депутат та голова фракції "Слуга народу"  Давид Арахамія.

"Бачимо як окремі народні депутати намагаються політизувати теракт в Голосіївському районі Києва. Такі намагання є абсолютно безпідставними. Керівництво патрульної поліції пішло у відставку, винні постали перед судом, ніхто нікого не вигороджує, речі називаються своїми іменами. Міністерство внутрішніх справ оперативно зреагувало на ситуацію, зробило висновки, запустило необхідні внутрішні процедури. Станом на зараз питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається", - йдеться в повідомлення.

Контекст

  • У вівторок 21 квітня група народних депутатів зареєструвала у парламент проєкт постанови щодо звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ. У статусі постанови зазначено, що вона була передана на розгляд керівництву парламенту.
  • Ігор Клименко зазнав критики на тлі стрілянини у Києві, під час якої загинули щонайменше семеро людей. 
  • Суспільне обурення викликало відео з патрульними, які втікають від терориста, кидаючи напризволяще дитину. Керівник патрульної поліції Євген Жуков через це подав у відставку.
