Буданов: досвід і технології України в ОПК стали світовим брендом

Україна може експортувати морські дрони та деякі далекобійні БПЛА і ранні моделі FPV-дронів, які є в надлишку.

Український оборонно-промисловий комплекс сьогодні перебуває в точці, де досвід і технології України стали світовим брендом.

Про це заявив очільник Міноборони Кирило Буданов учасникам Defense Tech Export Forum.

За його словами, вільний продаж зброї в умовах гарячої фази війни неможливий. Україна може вільно продавати лише те, що є в достатньому надлишку, наприклад морські дрони. Також йдеться про експорт зброї, яка вже майже не застосовується у війні, але є затребуваною в країнах Азії чи Африки. Далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів.

"Дуже важливо запобігти безконтрольному витоку технологій. Ми не маємо права допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних «дочірніх компаній» потрапили до рук ворога", - заявив Буданов.

Очільник українського Міноборони зазначив, що майбутнє українського ОПК – у технологічній перевазі. Тому вітчизняні виробники будуть зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту.

"Впровадження ШІ та розробка власних систем управління – це єдиний шлях зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій", - йдеться в повідомленні.