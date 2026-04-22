У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Клименка з посади голови МВС

Теракт у Києві призвів до тектонічних рухів в усій верхівці правоохоронців.

У вівторок 21 квітня група народних депутатів зареєструвала у парламент проєкт постанови щодо звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ.

Як зазначено у картці документа на сайті Верховної Ради, ініціаторами виступили позафракційна голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Юлія Яцик, представник групи "За майбутнє" Сергій Рудик та голова підкомітету з питань охоронної і детективної діяльності зі "Слуги народу" Микола Галушко.

У статусі постанови зазначено, що вона була передана на розгляд керівництву парламенту.