У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Клименка з посади голови МВС

У вівторок 21 квітня група народних депутатів зареєструвала у парламент проєкт постанови щодо звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ.
Як зазначено у картці документа на сайті Верховної Ради, ініціаторами виступили позафракційна голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Юлія Яцик, представник групи "За майбутнє" Сергій Рудик та голова підкомітету з питань охоронної і детективної діяльності зі "Слуги народу" Микола Галушко.
У статусі постанови зазначено, що вона була передана на розгляд керівництву парламенту.
- Ігор Клименко зазнав критики на тлі стрілянини у Києві, під час якої загинули щонайменше семеро людей.
- Суспільне обурення викликало відео з патрульними, які втікають від терориста, кидаючи напризволяще дитину. Керівник патрульної поліції Євген Жуков через це подав у відставку.
- Клименко спершу стверджував, що дії двох поліцейських "є соромом для всієї системи", але потім закликав не робити висновки про всі правоохоронні органи через поведінку лише двох їхніх представників.