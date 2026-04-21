Теракт у Києві: двом поліцейським суд обрав запобіжні заходи

Сьогодні за клопотанням прокурорів Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Правоохоронці підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України).
Суд призначив поліцейським тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 тис. грн для кожного.
Прокуратура наполягала на триманні під вартою, враховуючи тяжкість наслідків та суспільний резонанс справи. Сторона обвинувачення вивчатиме повний текст рішення суду для визначення подальших процесуальних дій.
Слідство триває.
Теракт у Києві, що відомо
- У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях. Відомо про 6 загиблих і 15 поранених. Як відомо, стрільця ліквідували під час затримання.
- За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.
- На одному з відео видно, як двоє поліцейських втекли під час стрілянини і залишили цивільних без захисту. Голова МВС доручив провести службове розслідування щодо таких дій.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту. Він також заявив, що люди мають отримати право на збройний самозахист.
- Керівник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку.