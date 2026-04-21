«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Суспільство / Освіта

ЮНІСЕФ виділяє $91 млн на підтримку української освіти у 2026 році

Ініціатива є частиною спільної програми співпраці на 2025–2029 роки.

ЮНІСЕФ виділяє $91 млн на підтримку української освіти у 2026 році
міністр освіти і науки Оксен Лісовий і новопризначена голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей
Фото: МОН

Міністерство освіти і науки України s ЮНІСЕФ підписали Річний план робіт на 2026 рік, який передбачає фінансування освітніх проєктів на суму понад 91 млн доларів. 

Про це ідеться на сайті Міносвіти.

Документ підписали міністр освіти і науки Оксен Лісовий і новопризначена голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей. Ця ініціатива є частиною спільної програми співпраці на 2025–2029 роки.

Кошти спрямують на забезпечення формальною та неформальною освітою приблизно 1 мільйона дітей. 

Співпраця охоплює три ключові пріоритети: розширення доступу до якісної дошкільної освіти згідно з новим євроінтеграційним законом, відновлення навчання у безпечному та інклюзивному середовищі для школярів із наданням психосоціальної підтримки, а також зміцнення системи профорієнтації для підлітків.

Лісовий наголосив, що у цьому році увагу приділять енергонезалежності навчальних закладів, підтримці вчителів та подоланню освітніх втрат на рівні громад. 

﻿
Читайте також
