ЮНІСЕФ виділяє $91 млн на підтримку української освіти у 2026 році

Міністерство освіти і науки України s ЮНІСЕФ підписали Річний план робіт на 2026 рік, який передбачає фінансування освітніх проєктів на суму понад 91 млн доларів.

Документ підписали міністр освіти і науки Оксен Лісовий і новопризначена голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей. Ця ініціатива є частиною спільної програми співпраці на 2025–2029 роки.

Кошти спрямують на забезпечення формальною та неформальною освітою приблизно 1 мільйона дітей.

Співпраця охоплює три ключові пріоритети: розширення доступу до якісної дошкільної освіти згідно з новим євроінтеграційним законом, відновлення навчання у безпечному та інклюзивному середовищі для школярів із наданням психосоціальної підтримки, а також зміцнення системи профорієнтації для підлітків.

Лісовий наголосив, що у цьому році увагу приділять енергонезалежності навчальних закладів, підтримці вчителів та подоланню освітніх втрат на рівні громад.