Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Сирський усунув начальників Одеського обласного і Пересипського районного ТЦК

Сухопутні війська проведуть службове розслідування. 

В Одесі затримали працівників ТЦК
Фото: Суспільне

За рішенням головнокомандувача від виконання службових обов'язків усунули начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Також усунули начальника Пересипського РТЦК, співробітників якого сьогодні затримали в Одесі.

Сухопутні війська повідомили в Facebook, що розпочали службове розслідування. Затримання працівників ТЦК провели працівники Управління внутрішньої безпеки СБУ. 

"Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом. Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку", – повідомили в Сухопутних військах.

Що відомо? 

Сьогодні одеські медіа повідомили про затримання співробітників Пересипського РТЦК і СП в Одесі. За даними Суспільного, затримали вісьмох співробітників центру комплектування і одного дільничого. Йдеться про вимагання коштів.

У Одеському обласному ТЦК підтвердили затримання, але причину не уточнили.

Журналісти повідомляли, що в процесі затримання була стрілянина. 

Головою Одеського обласного ТЦК є Юрій Пуйко. Його попередника, Олега Борисова, звільнили в 2023 після викриття інформації про його статки, неспівмірні з офіційним доходом. 

Читайте також
