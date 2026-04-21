Сирський усунув начальників Одеського обласного і Пересипського районного ТЦК

За рішенням головнокомандувача від виконання службових обов'язків усунули начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Також усунули начальника Пересипського РТЦК, співробітників якого сьогодні затримали в Одесі.

Сухопутні війська повідомили в Facebook, що розпочали службове розслідування. Затримання працівників ТЦК провели працівники Управління внутрішньої безпеки СБУ.

"Також, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України доручено провести службове розслідування за даним фактом. Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку", – повідомили в Сухопутних військах.

Що відомо?

Сьогодні одеські медіа повідомили про затримання співробітників Пересипського РТЦК і СП в Одесі. За даними Суспільного, затримали вісьмох співробітників центру комплектування і одного дільничого. Йдеться про вимагання коштів.

У Одеському обласному ТЦК підтвердили затримання, але причину не уточнили.

Журналісти повідомляли, що в процесі затримання була стрілянина.

Головою Одеського обласного ТЦК є Юрій Пуйко. Його попередника, Олега Борисова, звільнили в 2023 після викриття інформації про його статки, неспівмірні з офіційним доходом.