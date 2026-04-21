У Львові відкрили меморіальну дошку на честь Джохара Дудаєва

У Львові відкрили меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія, національному герою чеченського народу Джохару Дудаєву. Сьогодні виповнилося рівно 30 років з дня його загибелі.
Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.
"Разом із нами - Ахмед Закаєв, Премʼєр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія, та представники нескореного народу Ічкерії. Джохар Дудаєв загинув за свободу, справедливість і право свого народу жити незалежно. Це цінності, які сьогодні захищає і Україна", - сказав він.
Садовий також зазначив, що вулиця Дудаєва у Львові стала першою у світі, названою на честь лідера чеченського визвольного руху.
Він подякував гостям за ініціативу, а також окремо висловив вдячність бійцям добровольчого корпусу імені Джохара Дудаєва, які з 2014 року разом з українцями боронять нашу державу від російських окупантів.
- Джохар Дудаєв – чеченський військовий і політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії.
- Дудаєв був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року. У тому ж році у Львові вулицю Лєрмонтова перейменувала на вулицю імені Джохара Дудаєва.
- Вулиці з ім’ям Дудаєва є у Стамбулі, Анкарі, Аммані. Його ім’ям названі також площа в Варшаві, сквер у Вільнюсі, авеню в Ризі та інші об’єкти.
- У 2019 році комісія з найменувань при КМДА затвердила рішення про перейменування вулиці Проектної в Шевченківському районі столиці на честь Аміни Окуєвої і вулиці Іскровської в Солом'янському районі на вулицю Джохара Дудаєва.
- 15 лютого 2024 року в Полтаві відкрили інформаційну дошку Дудаєву. А роком раніше вул. Нікітченка перейменували на вул. Джохара Дудаєва.