У Львові відкрили меморіальну дошку на честь Джохара Дудаєва

У Львові відкрили меморіальну дошку першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія, національному герою чеченського народу Джохару Дудаєву. Сьогодні виповнилося рівно 30 років з дня його загибелі.

Про це повідомив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

"Разом із нами - Ахмед Закаєв, Премʼєр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія, та представники нескореного народу Ічкерії. Джохар Дудаєв загинув за свободу, справедливість і право свого народу жити незалежно. Це цінності, які сьогодні захищає і Україна", - сказав він.

Садовий також зазначив, що вулиця Дудаєва у Львові стала першою у світі, названою на честь лідера чеченського визвольного руху.

Він подякував гостям за ініціативу, а також окремо висловив вдячність бійцям добровольчого корпусу імені Джохара Дудаєва, які з 2014 року разом з українцями боронять нашу державу від російських окупантів.