У Полтаві відкрили інформаційну дошку Джохару Дудаєву

Сьогодні, 15 лютого, у Полтаві відкрили інформаційну дошку борцю за свободу та незалежність чеченського народу Джохару Дудаєву.
Про це повідомила пресслужба Полтавської міськради.
Інформаційну дошку Дудаєву відкрили на фасаді дитячої поліклініки №2.
На відкритті дошки були присутні голова Кабінету Міністрів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв та секретар міської ради Полтави Катерина Ямщикова.
- Генерал-майор авіації Джохар Дудаєв жив і працював у Полтаві з 1985-го до 1987-го року.
- У травні 2023 року у Полтаві вул. Нікітченка перейменували на вул. Джохара Дудаєва.
- 31 січня 2024 року виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про встановлення інформаційної дошки. Ініціатором встановлення дошки у Полтаві виступило Генеральне представництво Чеченської Республіки Ічкерія в Україні.