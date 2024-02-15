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У Полтаві відкрили інформаційну дошку Джохару Дудаєву

У травні 2023 року у Полтаві вул. Нікітченка перейменували на вул. Джохара Дудаєва. 

У Полтаві відкрили інформаційну дошку Джохару Дудаєву
Інформаційна дошка Джохару Дудаєву
Фото: Пресслужба Полтавської міськради

Сьогодні, 15 лютого, у Полтаві відкрили інформаційну дошку борцю за свободу та незалежність чеченського народу Джохару Дудаєву.

Про це повідомила пресслужба Полтавської міськради.

Інформаційну дошку Дудаєву відкрили на фасаді дитячої поліклініки №2.

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На відкритті дошки були присутні голова Кабінету Міністрів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв та секретар міської ради Полтави Катерина Ямщикова.

  • Генерал-майор авіації Джохар Дудаєв жив і працював у Полтаві з 1985-го до 1987-го року. 
  • У травні 2023 року у Полтаві вул. Нікітченка перейменували на вул. Джохара Дудаєва. 
  • 31 січня 2024 року виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про встановлення інформаційної дошки. Ініціатором встановлення дошки у Полтаві виступило Генеральне представництво Чеченської Республіки Ічкерія в Україні.
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