У Полтаві відкрили інформаційну дошку Джохару Дудаєву

У травні 2023 року у Полтаві вул. Нікітченка перейменували на вул. Джохара Дудаєва.

Сьогодні, 15 лютого, у Полтаві відкрили інформаційну дошку борцю за свободу та незалежність чеченського народу Джохару Дудаєву.

Про це повідомила пресслужба Полтавської міськради.

Інформаційну дошку Дудаєву відкрили на фасаді дитячої поліклініки №2.

На відкритті дошки були присутні голова Кабінету Міністрів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв та секретар міської ради Полтави Катерина Ямщикова.