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​У Полтаві після втручання БЕБ скасували підозрілий тендер на ремонт спортшколи на 18 млн гривень

У листопаді 2023 року вже була проведена закупівля, а цього разу переможцем торгів стала та сама компанія.

​У Полтаві після втручання БЕБ скасували підозрілий тендер на ремонт спортшколи на 18 млн гривень
Фото: esbu.gov.ua

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки повторно упередили ризикову закупівлю на капремонт Полтавської ДЮСШ № 4.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Під час аналізу тендерів регіону фахівці Бюро виявили, що Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому в січні 2024 року вдруге провели публічну закупівлю на 18 млн грн. Гроші планували витратити на облаштування укриття та підготовку будівлі спортшколи до опалювального сезону.

"Аналітики встановили, що підприємство не має відповідного обладнання та фінансової спроможності для надання заявлених послуг. Тобто не відповідає кваліфікаційним критеріям тендеру", - йдеться в повідомленні.

У БЕБ нагадали, що в листопаді 2023 року вже була проведена закупівля на ремонт спортшколи, яку аналітики визначили ризиковою. Цього разу переможцем торгів стала та сама компанія.

Співробітники Бюро направили листа з пропозицією розірвати договір. За результатами його розгляду розпорядник бюджетних коштів та виконавець розірвали договір. Таким чином було упереджено розтрату 18 млн грн з коштів місцевого бюджету.

Нагадаємо, в червні минулого року в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти". Пізніше стало відомо, що Дніпровська РДА також замовила 306 барабанів за 890 000 гривень. Однак, після розголосу РДА скасувала договір на закупівлю.

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