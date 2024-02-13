БЕБ заявило, що від імені його працівників невідомі розсилають небезпечні електронні листи

Бюро наголосило, що співробітники користуються поштою лише з доменом @esbu.gov.ua.

Бюро економічного безпеки заявило, що почастішали випадки отримання фейкових електронних листів від його співробітників.

За інформацією пресслужби БЕБ, фахівці зафіксували випадки розсилки електронних листів зі сторонніх email-адрес начебто від імені Бюро.

Листи отримують суб’єкти господарювання, органи державної влади і місцевого самоврядування. В емейлах є запит від справжнього працівника з вимогою надати фінансову інформацію та попередження про блокування рахунків компанії. На псевдобланку вказані також дані співробітників з контактами.

"Водночас згадувані листи містять посилання, заархівовані файли та додатки, що під час запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення для збору конфіденційних даних", - наголосили у БЕБ.

Бюро закликало отримувачів таких листів не переходити за посиланнями та не завантажувати файли, а радимо звертатися до органів Національної поліції та Служби безпеки.

"Всі співробітники БЕБ користуються поштою виключно з доменом @esbu.gov.ua. Усі листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Також для листування фахівці Бюро можуть використовувати систему електронного документообігу з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб", - зазначили в Бюро.