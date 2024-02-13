У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
ГоловнаСуспільствоПодії

БЕБ заявило, що від імені його працівників невідомі розсилають небезпечні електронні листи

Бюро наголосило, що співробітники користуються поштою лише з доменом @esbu.gov.ua. 

БЕБ заявило, що від імені його працівників невідомі розсилають небезпечні електронні листи

Бюро економічного безпеки заявило, що почастішали випадки отримання фейкових електронних листів від його співробітників. 

За інформацією пресслужби БЕБ, фахівці зафіксували випадки розсилки електронних листів зі сторонніх email-адрес начебто від імені Бюро.

Листи отримують суб’єкти господарювання, органи державної влади і місцевого самоврядування. В емейлах є запит від справжнього працівника з вимогою надати фінансову інформацію та попередження про блокування рахунків компанії. На псевдобланку вказані також дані співробітників з контактами. 

"Водночас згадувані листи містять посилання, заархівовані файли та додатки, що під час запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення для збору конфіденційних даних", - наголосили у БЕБ.

Бюро закликало отримувачів таких листів не переходити за посиланнями та не завантажувати файли, а радимо звертатися до органів Національної поліції та Служби безпеки.

"Всі співробітники БЕБ користуються поштою виключно з доменом @esbu.gov.ua. Усі листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Також для листування фахівці Бюро можуть використовувати систему електронного документообігу з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб", - зазначили в Бюро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies