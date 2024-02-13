Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Лісовий очікує від ректорів українських вишів пропозицій щодо об'єднання навчальних закладів і реформи вищої освіти

Напрацювання Міносвіти обговорили на засіданні Спілки ректорів.

Лісовий очікує від ректорів українських вишів пропозицій щодо об'єднання навчальних закладів і реформи вищої освіти
Міністр освіти Оксен Лісовий на засіданні Спілки ректорів 13 лютого 2024 року.
Фото: Міносвіти

Ректори українських вишів отримали від Міносвіти напрацювання, які стосуються подальшого розвитку закладів вищої освіти, зокрема, критерії для об’єднання і пропозиції об’єднань. 

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, ці напрацювання обговорили напередодні, 12 лютого, на засіданні Спілки ректорів.

"Тепер очікуємо на продовження діалогу у вигляді пропозицій від університетів, їхніх бачень та ідей розвитку не лише окремих закладів, а й системи вищої освіти загалом. Питання трансформації дискусійне і болюче, але вирішувати його необхідно. Про це нам говорить і демографія, і обмеженість ресурсів, і стан системи, в якому вона перебуває вже тривалий час", - зазначив міністр.

Лісовий зауважив, що "в Україні вища освіта з одного боку — це цінність: більшість школярів хоче вступати саме до ЗВО, батьки вступників також переважно наполягають на навчанні в університеті", але з іншого боку "маємо карго-культ дипломів і безліч вступників, які після здобуття вищої освіти ніколи не працюють за спеціальністю". 

  • Минулого місяця заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що з огляду на щорічне скорочення кількості випускників шкіл має відбуватися зменшення кількості або укрупнення закладів вищої освіти. За його словами, уже розроблено законопроєкт про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти.
  • За даними Міносвіти, 2008 року в Україні функціонувало близько 350 навчальних закладів, у яких у середньому було по 6,7 тис. студентів. У 2021-му загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було всього 3,4 тис. студентів.
  • Про зміни в українській вищій освіті та ризики, які можуть супроводжувати реформу, читайте в нашому матеріалі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies