Лісовий очікує від ректорів українських вишів пропозицій щодо об'єднання навчальних закладів і реформи вищої освіти

Ректори українських вишів отримали від Міносвіти напрацювання, які стосуються подальшого розвитку закладів вищої освіти, зокрема, критерії для об’єднання і пропозиції об’єднань.
Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, ці напрацювання обговорили напередодні, 12 лютого, на засіданні Спілки ректорів.
"Тепер очікуємо на продовження діалогу у вигляді пропозицій від університетів, їхніх бачень та ідей розвитку не лише окремих закладів, а й системи вищої освіти загалом. Питання трансформації дискусійне і болюче, але вирішувати його необхідно. Про це нам говорить і демографія, і обмеженість ресурсів, і стан системи, в якому вона перебуває вже тривалий час", - зазначив міністр.
Лісовий зауважив, що "в Україні вища освіта з одного боку — це цінність: більшість школярів хоче вступати саме до ЗВО, батьки вступників також переважно наполягають на навчанні в університеті", але з іншого боку "маємо карго-культ дипломів і безліч вступників, які після здобуття вищої освіти ніколи не працюють за спеціальністю".
- Минулого місяця заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що з огляду на щорічне скорочення кількості випускників шкіл має відбуватися зменшення кількості або укрупнення закладів вищої освіти. За його словами, уже розроблено законопроєкт про передумови модернізації мережі закладів вищої освіти.
- За даними Міносвіти, 2008 року в Україні функціонувало близько 350 навчальних закладів, у яких у середньому було по 6,7 тис. студентів. У 2021-му загальна кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них було всього 3,4 тис. студентів.
- Про зміни в українській вищій освіті та ризики, які можуть супроводжувати реформу, читайте в нашому матеріалі.