Лісовий очікує від ректорів українських вишів пропозицій щодо об'єднання навчальних закладів і реформи вищої освіти

Ректори українських вишів отримали від Міносвіти напрацювання, які стосуються подальшого розвитку закладів вищої освіти, зокрема, критерії для об’єднання і пропозиції об’єднань.

Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, ці напрацювання обговорили напередодні, 12 лютого, на засіданні Спілки ректорів.

"Тепер очікуємо на продовження діалогу у вигляді пропозицій від університетів, їхніх бачень та ідей розвитку не лише окремих закладів, а й системи вищої освіти загалом. Питання трансформації дискусійне і болюче, але вирішувати його необхідно. Про це нам говорить і демографія, і обмеженість ресурсів, і стан системи, в якому вона перебуває вже тривалий час", - зазначив міністр.

Лісовий зауважив, що "в Україні вища освіта з одного боку — це цінність: більшість школярів хоче вступати саме до ЗВО, батьки вступників також переважно наполягають на навчанні в університеті", але з іншого боку "маємо карго-культ дипломів і безліч вступників, які після здобуття вищої освіти ніколи не працюють за спеціальністю".