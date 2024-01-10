Лісовий: 88% українських шкіл уже мають облаштовані укриття

Загалом 88% українських шкіл вже мають облаштовані укриття.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, у 2023-му року на облаштування укриттів уряд виділив 1,5 млрд гривень. За ці кошти було розробили 310 проєктів реконструкції, капітального ремонту або будівництва "з нуля". Частина сховищ готов, їх активно використовують, а частина — у процесі ремонту.

"Наша мета — зробити все, аби цей показник становив практично 100%. Тож цього року реконструкція та модернізація сховищ триватиме. Для цього в держбюджеті закладено 2,5 млрд гривень. Ці кошти розподіляються між областями і вже місцева влада визначає, які об’єкти будуть ремонтуватися/будуватися", - зазначив Лісовий.

Міністр додав, що днями Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запустило чат-бот, у якому можна повідомити про зачинене укриття під час повітряної тривоги.