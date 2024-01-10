​НАЗК внесло американську мережу фастфудів Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку Росії, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету країни-агресорки.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

За даними Агентства, понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку Росії, сплачуючи сотні тисяч доларів податків. Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соцмережі й доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами РФ.

До речі, російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великобританії та Німеччини.

Компанія працює в РФ понад 20 років, створила близько 6 000 робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Після початку повномасштабного вторгнення Subway не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в Росії.

Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У Росії франшизою Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

Subway повідомила, що усіма ресторанами в Росії незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в РФ. НАЗК зазначило, що ця заява в частині неспроможності впливати на своїх франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману.

Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.