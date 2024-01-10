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Росіяни розпочали репресії проти жителів окупованого Рубіжного на Луганщині

Окупанти затримали кількох мирних жителів з підозрою у "нелояльності".

Росіяни розпочали репресії проти жителів окупованого Рубіжного на Луганщині
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни провели так звану фільтрацію мешканців Рубіжного, які постраждали через бомбардування міста російською авіацією. 

Про це пише Центр національного спротиву.

Місцева окупаційна адміністрація Рубіжного використала авіаційний обстріл для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті. Так, з району бомбардування виселили понад 300 осіб, в будинках, яких росіяни провели обшуки під час їх відсутності.

Людей утримували у тимчасових пунктах, де також перевірили їх дані, телефони та наявність паспорта рф. В результаті окупанти затримали низку осіб, яких запідозрили у нелояльності.

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