Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів

Україна входить до топ-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років.

Український закордонний паспорт піднявся на дві позиції і посів 32 місце у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners, передає Укрінформ.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 148 країни.

32-ту позицію Україна розділяє з Гренадою та Сент-Люсією у Карибському морі.

“Україна входить до топ-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст на 21 позицію). Вона піднялася ще на дві позиції за минулий рік”, – додали в компанії.

Перше місце розділяють між собою Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія (194 країни). Останнє місце в рейтингу замикає Афганістан (28 країн).

Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, розподіляючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

На початку 2023 року український закордонний паспорт посідав 36-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.