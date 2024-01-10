Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

​Партизани знайшли тренувальний табір росіян на винзаводі в окупованому Чорноморську

Координати бази - 45.497557, 32.717339.

​Партизани знайшли тренувальний табір росіян на винзаводі в окупованому Чорноморську
Фото: АТЕШ

Партизани виявили тренувальний табір російських військових на винзаводі у селищі Чорноморськ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив військово-партизанський рух АТЕШ.

"Наші агенти розвідали місце розміщення особового складу і тренувального табору РФ у Чорноморську. База розміщена прямо на старому винзаводі, що давно не функціонує. На КПП кілька людей, до 120 осіб ще всередині, до 5 одиниць камазов для перевезення особового складу та боєкомплекту, одна машина зв'язку «ГАЗ-66» та УАЗік, мабуть, командирський. Координати: 45.497557, 32.717339 ", - йдеться в повідомленні.

Партизании систематично займаються розвідувальними операціями для подальших диверсій та оперативно передають інформацію СОУ.

Раніше кримські партизани виявили скупчення техніки росіян на залізничній станції, а також - системи С-400 біля Керченського мосту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies