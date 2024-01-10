​Партизани знайшли тренувальний табір росіян на винзаводі в окупованому Чорноморську

Партизани виявили тренувальний табір російських військових на винзаводі у селищі Чорноморськ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив військово-партизанський рух АТЕШ.

"Наші агенти розвідали місце розміщення особового складу і тренувального табору РФ у Чорноморську. База розміщена прямо на старому винзаводі, що давно не функціонує. На КПП кілька людей, до 120 осіб ще всередині, до 5 одиниць камазов для перевезення особового складу та боєкомплекту, одна машина зв'язку «ГАЗ-66» та УАЗік, мабуть, командирський. Координати: 45.497557, 32.717339 ", - йдеться в повідомленні.

Партизании систематично займаються розвідувальними операціями для подальших диверсій та оперативно передають інформацію СОУ.

Раніше кримські партизани виявили скупчення техніки росіян на залізничній станції, а також - системи С-400 біля Керченського мосту.