Російські окупанти змушені змінювати пріоритети для систем ППО в Криму, - Гуменюк

Командування російської армії змінює пріоритети для розстановки своїх систем ППО в тимчасово окупованому Криму після того, як Україна завдала низку ефективних ударів по військовим об’єктам на території півострова.

Про це розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Система ППО Кримського півострова була розгорнута дуже потужна. Ворог усвідомлюючи, що у нього там накопичені чималі ресурси і майбутнє поповнення сил для тих підрозділів, які зараз задіяні в бойовій роботі вздовж лінії бойового зіткнення на материковій Україні, вони дійсно намагаються захищатися досить потужно. Але наша бойова робота була настільки результативною, що їм доводиться зараз вимірювати нові пріоритети для розстановки систем захисту з повітря”, - зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що Кримській міст є в пріоритеті захисту, оскільки це одна з основних з логістичних транспортних артерій. Також росіяни продовжують захищати Севастопольську бухту, яка пов’язана з завантаженням “Калібрів”.

“І також в них залишаються там два пріоритетних об’єкти – це майданчики для запуску БпЛА типу Shahed – це мис Чауда і неподалік Балаклави. Крім того, на території тимчасово окупованого Криму ще досить багато об’єктів авіаційної інфраструктури, які ворог використовує для базування тактичної авіації і збереження певного майна”, - додала Гуменюк.

Крім того, речниця розповіла, що зерновий коридор працює в залежності від оперативної ситуації, але наразі критичних загроз для його діяльності немає.