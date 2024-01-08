Головне за понеділок, 8 січня: наслідки ранкової масованої атаки, бої під Авдіївкою та Мар'їнкою, підсумки аудиту Міноборони

Бої під Авдіївкою, 55 бойових зіткнень, ворожі обстріли, скасування мораторію на відключення українців від ЖКП через борги, повернення маскового режиму. Яким запам’ятається 684-й день повномасштабної війни.

У трьох областях України – на Донеччині, Херсонщині, Хмельниччині - тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії.

Про це у вечірньому відеозверненні 8 січня повідомив Президент Володимир Зеленський. За його словами, відомо про майже пів сотні потерпілих.

"Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким! Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь", - сказав Зеленський.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що за уточненою інформацією, у межах Хмельницької області сили ППО збили три ракети. Щодо потерпілих, то наразі двоє поранені, вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Ще дві людини загинули.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 55 бойових зіткнень.

Загалом упродовж доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області, де ворог 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 січня – в нашій новині.

Внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міноборони виявили за останні 4 місяці раніше вчинених порушень на понад 10 млрд гривень, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Один з пріоритетів команди Міністерства оборони - вичищення системи від недоброчесних учасників - всередині установи і зовні. Активно працюємо над цим - в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо”, - написав Рустем Умєров.

Міністр додав, що за чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі.

Умєров нагадав, що Міноборони вперше придбало 50 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок та 15 тис. активних навушників. З постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни ,і в результаті додаткова економія державних коштів склала 11,7 млн гривень.

Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний Владислав Залістовський (Blue Helmet) – льотчик Повітряних сил України.

На сторінці air fighter у Instagram повідомили, що воїн здобув освіту льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів. Залістовський родом із Малина Житомирської області. Був пілотом бойового літака МіГ-29, служив у 114-ій бригаді тактичної авіації.

Родина захисника України потребує допомоги. Допомогти можна за посиланням на банку.

Уряд скасував мораторій на відключення українців від житлово-комунальних послуг через борги.

Йдеться, зокрема, про заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів, пені, а також стягнення заборгованості за ЖКП у разі несплати.

Водночас до припинення чи скасування воєнного стану в Україні мораторій поширили на жителів громад, що розташовані на територіях, де ведуться бойові дії (територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) або тимчасово окупованих. Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції.

Також не відключатимуть ЖКП за борги, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджене внаслідок бойових дій. При цьому власник має проінформувати про такий випадок виконавця комунальної послуги.

Понад 57% опитаних громадян України виступають за поновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Раді на телеканалі "Рада". Водночас близько 65% респондентів вважають, що журналісти мають бути присутні на засіданнях парламенту навіть під час воєнного стану.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення "Руху Чесно" з 8 по 15 грудня 2023 року.

Не погоджуються з тезою про необхідність доступу журналістів до засідань 11% українців, а з необхідністю трансляції не згодні близько 14% громадян.

Позиція всіх регіонів дуже схожа. Відмінним є лише відсоток мешканців східних та центральних регіонів, які не погоджуються з необхідністю відкрити журналістам доступ до парламенту та відновити онлайн-трансляції телеканалу "Рада". Це можна пояснити безпековими питаннями.

Подробиці – в новині.

У звʼязку з тим, що Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції, щоб уникнути зараження COVID-19, киянам радять повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. "Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти", – зазначив Поворозник.

Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!