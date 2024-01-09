Волонтерка Богдана Ярова стала радницею заступника міністра оборони

Волонтерка, голова ГО “Мрія дітей України”, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Богдана Ярова призначена радницею заступника міністра оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Відповідно до наказу Міноборони, виданого 9 січня 2024 року, Ярова призначена радницею на громадських засадах.

“‎Призначення Богдани Ярової – це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

В свою чергу, Богдана Ярова подякувала Дмитру Кліменкову за довіру і за запрошення в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ за стандартам НАТО.