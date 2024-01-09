Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами
Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Розминка перед помстою за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ
Розминка перед помстою за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
ГоловнаСуспільствоВійна

Волонтерка Богдана Ярова стала радницею заступника міністра оборони

Ярова призначена радницею на громадських засадах.

Волонтерка Богдана Ярова стала радницею заступника міністра оборони
Фото: Пресслужба Міноборони

Волонтерка, голова ГО “Мрія дітей України”, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Богдана Ярова призначена радницею заступника міністра оборони. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Відповідно до наказу Міноборони, виданого 9 січня 2024 року, Ярова призначена радницею на громадських засадах.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“‎Призначення Богдани Ярової – це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

В свою чергу, Богдана Ярова подякувала Дмитру Кліменкову за довіру і за запрошення в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ за стандартам НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies