У росіян є багато техніки і живої сили, тому їх треба перемагати технологіями.

Таку думку озвучив у проєкті "Укрінформу" "Станція Краматорськ" боєць Сергій Жуковін “Швайгер” з 93-ої окремої механізованої бригади, який спеціалізується на аеророзвідці.

За словами військового, нині в Україні виробляють чимало різних видів дронів, якими вдається нищити ворожу техніку та інший ресурс. Однак важливими і затребуваними залишаються FPV-дрони, які дають змогу відслідковувати ціль у режимі реального часу.

"Нині війна дуже динамічна. Якщо в тебе є розвіддані по цілі, яка стоїть 10-15-20 км від "нуля", ти запустив "літачок", він полетів, відбомбив, прилетів, а ціль... не знищена, бо вона виїхала за 5 хвилин до того, як "літачок" долетів", - розповів про ситуацію військовий.

Для кожного виду БпЛА є свої завдання, зауважив Жуковін. Якщо одні дрони можуть скидати боєприпаси, інші вести розвідку тощо, то, зокрема, FPV можуть допомогти наздогнати ворожу техніку. "Треба наздогнати, випередити, прослідкувати, куди вона заїхала або реально її знайти ,особисто... Не раз таке було, що ми летимо, у нас є ціль, і просто знаходимо якусь техніку. Чудово! Вражаємо ту ціль, яка нам потрібна, або бачимо по показниках батареї, різних умовах, чим ми можемо долетіти до цієї і вражаємо ту, яку визначили щойно, або ту, яку знайшли. Або повертаємося згодом", - розповів про ситуації на фронті Жуковін.

За словами бійця, попри те, що в Україні налагодили випуск БпЛА, а FPV тільки збирають, дронів усе ще недостатньо, аби задовольнити потреби підрозділів.

Наприклад, українські військові на день можуть застосовувати від 5 до 20 одиниць безпілотників. Є випадки, що і по 40.

"Рекорд вильоту дронів у мене - 20-22 FPV в день. Не всі успішно. Є проблема відкритого зв'язку, аналогового, на одній частоті (з ворожими дронами). Тому часто дрони втрачають. Цей момент можна вирішити, перейти на цифру", - розповів Жуковін, додавши, що допомагають розв'язувати цю проблему інженери, якщо такі є в підрозділі.

Серед інших проблем - російські РЕБи, які "глушать" зв'язок. Є ситуації, коли безпілотники потрапляють під дію своїх же засобів радіоелектронної боротьби і виходять з ладу. Однак, на думку військового, цю проблему можна розв'язати, налагодивши взаємодію між підрозділами і скоординувавши спільні дії.