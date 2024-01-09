Через російські обстріли Білозерської громади Херсонщини постраждало подружжя

Росіяни обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади 9 січня близько 15.00.

Як повідомила Запорізька обласна прокуратура, в результаті ворожої атаки було поранене подружжя - жінка 1958 р.н. та чоловік 1956 р.н. "Постраждалим надається медична допомога. Під час обстрілу обидва перебували за місцем проживання", - додали в прокуратурі.

Наразі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).