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На Київщині відремонтували ще два мости, пошкоджені внаслідок російської агресії

Загалом в області внаслідок бойових дій пошкоджено 21 міст.

На Київщині відремонтували ще два мости, пошкоджені внаслідок російської агресії
відновлений міст, Київщина
Фото: Київська ОДА

У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автомобільних дорогах, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Капітально відремонтували і ввели в експлуатацію такі мости: на автомобільній дорозі Перемога - Баришівка, на автомобільній дорозі Корніївка - Недра - Згурівка - Березань", - написав Кравченко у фейсбуці.

Також він повідомив, що закінчується ремонт мосту на автомобільній дорозі Ворзель - Забуччя через Михайлівку-Рубежівку, який також був пошкоджений унаслідок збройної агресії РФ. Загальна протяжність мостової споруди - 48 м.

За словами Кравченка, унаслідок бойових дій на Київщині пошкоджено 21 міст на автошляхах, частину з них почали капітально ремонтувати 2023 року.

Яка ситуація з відновленням зруйнованих війною мостів в Україні

  • Восени 2023 року на мосту через р. Ірпінь у Стоянці Київської області відкрили всі чотири смуги для проїзду автотранспорту. Міст був зруйнований на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії. Після звільнення Київської області звели тимчасову об’їзну дорогу.
  • Згодом відкрили рух через міст на Чернігівщині, який Агентство відновлення отримало від французької гуманітарної місії.
  • Також Агентство відновлення відбудовує міст через річку Сула. Відновлення руху важливе для забезпечення логістичного звʼязку між північчю, центром та півднем України. Це найкоротший маршрут, але міст поки що закритий для всіх видів транспорту. 
  • У день Святого Миколая та ЗСУ, 6 грудня, на території Житомирської області відкрили ще два відновлених мости у селах Нова Радча та Грезля Народицькій громаді.
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