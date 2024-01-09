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Росіяни відкрили вогонь по Херсону, пошкоджено медзаклади (доповнено)

Про обстріл ОВА повідомила о 14:04.

Росіяни відкрили вогонь по Херсону, пошкоджено медзаклади (доповнено)
Херсон (ілюстративне фото)
Фото: Інна Варениця

Росіяни близько 14 години 9 січня знову відкрили вогонь по Херсону. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"Всі в укриття! Бережіть себе!" – написав він.

О 14:30 Херсонська ОВА уточнила, що армія ворога завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста.

"Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу. Обійшлося без поранених", – йдеться у повідомленні. 

  • Херсонська область зазнає російських ударів щодня, і фактично щодня в ній гинуть цивільні люди. Учора ворог відкривав вогонь по області понад 40 разів, минулося без поранених. За добу до цього внаслідок обстрілів загинули двоє, п'ятеро були поранені. 
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