Росіяни відкрили вогонь по Херсону, пошкоджено медзаклади (доповнено)

Росіяни близько 14 години 9 січня знову відкрили вогонь по Херсону. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
"Всі в укриття! Бережіть себе!" – написав він.
О 14:30 Херсонська ОВА уточнила, що армія ворога завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста.
"Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу. Обійшлося без поранених", – йдеться у повідомленні.
- Херсонська область зазнає російських ударів щодня, і фактично щодня в ній гинуть цивільні люди. Учора ворог відкривав вогонь по області понад 40 разів, минулося без поранених. За добу до цього внаслідок обстрілів загинули двоє, п'ятеро були поранені.