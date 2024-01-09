Reuters: Білий дім обговорив із представниками оборонної промисловості можливість поставки Україні передового обладнання

Йшлося, зокрема, про безпілотні літальні системи та засоби для розмінування.

Представники Білого дому зустрілися в понеділок, 8 січня, із приблизно дюжиною керівників компаній венчурного капіталу, а також технологічної та оборонної промисловості, намагаючись підсилити зацікавленість в підтримці доступу України до передового американського обладнання, пише Reuters із посиланням на високопосадовців адміністрації Байдена.

“Розмова була зосереджена на низці систем, у тому числі на безпілотних літальних системах. На протистояні безпілотним літальним системам, а також на проблемі розмінування”, – сказав один із офіційних осіб групі журналістів під час телефонної розмови після п’ятигодинної зустрічі.

Джейк Салліван, голова Ради національної безпеки Білого дому, скликав зустріч, щоб підштовхнути до “нового акценту на допомозі Україні подолати ці ключові технологічні виклики, які вони визначили як такі, що гальмують їх прогрес і імпульс на полі бою”, – сказав другий чиновник адміністрації.

Ключові члени Ради національної безпеки зустрілися, зокрема, з представниками Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc і Anduril Industries Inc, а також з представниками виробника безпілотників Skydio.

Представники адміністрації сподіваються, що уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні.

Чиновники підкреслили, що будь-які зусилля з підтримки України будуть обмежені без додаткового пакету допомоги на понад 100 мільярдів доларів, який президент Джо Байден закликав законодавців ухвалити. Пакет включає близько 50 мільярдів доларів нової допомоги на безпеку для України і 14 мільярдів доларів для Ізраїлю.

Офіційні особи заявили, що ця комунікація не стосується грудневої угоди про прискорення спільного виробництва зброї та обміну даними між США та Україною.