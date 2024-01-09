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Мешканець Слов’янська “зливав” ворогу розташування систем ППО та “Хаймарсів”, – СБУ

Слідство встановило, що інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Мешканець Слов’янська “зливав” ворогу розташування систем ППО та “Хаймарсів”, – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання ще одного інформатора ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів на Донеччині. За даними спецслужби, чоловік “зливав” локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті.

Насамперед він намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS. Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська.

За даними слідства, фігурантом є 43-річний місцевий житель, який підтримував збройну агресію РФ проти України. Про це він неодноразово писав у прокремлівських Телеграм-каналах.

Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Нещодавно СБУ затримала "заступницю голови виборчкому РФ", яка допомагала провести фейковий референдум на Херсонщині. Жінка добровільно перейшла на бік ворога, агітувала за приєднання регіону до РФ і змушувала жителів ставити "правильні" відмітки у бюлетнях.

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