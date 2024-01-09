Росія утримує тисячі цивільних українців у колоніях. Їх катують, термінів визволення не існує, – BBC

Росія утримує в колоніях на окупованій території, а також на її власній, тисячі мирних українців. Їх затримували під час "фільтрації" чи просто на вулицях за протидії "СВО" – російському вторгненню. Ці в'язні зазнають катувань, у них немає офіційних звинувачень, судів і термінів визволення, тож знайти їх майже неможливо, а для звільнення не існує механізмів, йдеться у матеріалі російськомовного бюро BBC.

Женевська конвенція, про дотримання якої бреше Москва, забороняє брати в заручники цивільних. Про полон там йдеться лише щодо військових, а для цивільних згадується "затримання", яке має відбуватися на законами країни, на території якої воно відбувається.

За словами юристки Поліни Муригіної, яка створила проєкт для пошуку цивільних у російських колоніях Every Human Being, росіяни стверджують, що ні в чому "не звинувачують і не підозрюють" цивільних українців, "вони просто затримані за протидію СВО".

Російське законодавство передбачає затримання до судового рішення на 48 годин, і то за умови оформлення протоколів. Улітку цей термін збільшили до 30 діб для затримання в умовах воєнного стану, який окупанти "встановили" на окупованій території за винятком Криму. Однак 30 діб – лише для тих, кого окупанти вважають винним у важкому злочині чи порушенні встановлених ними заборон.

"Але час, місце і підстава «затримання» українців військовими часто ніде формально не зафіксовані, кримінальні або адмінстративні справи не починалися, розслідування не ведеться, йдеться у рішеннях суду, з якими ознайомилася BBC. Людина просто зникає. І навіть знайти його в цій системі, не кажучи про те, щоб витягнути з неї, дуже важко", – пишуть журналісти.

Адвокатка Марія Ейсмонт розповіла, що в більшості відомих їй випадків українських військовополонених та цивільних тримали в різних місцях. У тих, хто сидить без звинувачень, немає доступу до адвокатів.

Російська армія і ФСБ затримують українців на всіх окупованих територіях. За словами аналітика "медійної ініціативи за права людини" Анастасії Пантелеєвої, людину можуть арештувати уже за те, що в неї вікна виходять на важливу для окупантів ділянку.

В'язні, з якими журналістам вдалося поговорити, кажуть, що до них у колонії ставилися як до "недолюдей". Один зі звільнених українців розповів, що його били, обливали холодною водою, імітували його розстріл.

За даними Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на листопад 2023 в російському полоні перебували 4337 українці, з них 763 – цивільні. Це дані від Червоного Хреста, але він не завжди отримує доступ до місць позбавлення волі в Росії, не кажучи вже про окуповані території.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець натомість повідомив, що насправді зниклими вважаються 25 000 людей. Значну частину з них росіян могли викрасти, але точну цифру він не назвав. Лубінець сказав, що викрадення на окупованих територіях тривають.

"За оцінкам проєкту "Знайти своїх", у Росії та на окупованих територіях можуть перебувати близько 7500 українців.

Правозахисникам України і РФ вдалося ідентифікувати "понад 30 колоній і СІЗО, з яких надходили повідомлення про перебування там цивільних осіб. Але доступу до таких людей немає".

Адвокат Леонід Соловйов припустив, що у викрадення цивільних "особливої цілі" не було – окупанти просто забирали всіх, хто їм здався підозрілим. Однак відпустити цивільних – значить визнати, що їх тримали без підстав, тобто визнати помилку. "Таке в Росії не практикується", вважає він.

Іноді дізнатися про те, що людину викрали окупанти, можна завдяки тим небагатьом українцям, яких вдалося звільнити. Вони згадують імена людей, з якими разом були в ув'язненні.