Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Ворог вдарив по промислових об'єктах Харкова, в Змієві пошкоджено дім (доповнено)
Ворог вдарив по промислових об'єктах Харкова, в Змієві пошкоджено дім (доповнено)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні досі не ідентифікували більше 2100 тіл, - Нацполіця

Необхідне масове відбирання ДНК-профілю, щоб можна було встановити кожного загиблого.

В Україні досі не ідентифікували більше 2100 тіл, - Нацполіця
Мобільна лабораторія ДНК, яку Франція передала Україні
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні досі не ідентифікували тисячі тіл громадян.

Про це в ефірі телеканалу “Суспільне. Київ” розповів заступник начальника ГСУ Нацполіції Артем Шевчишен, повідомляє Укрінформ.

“Станом на сьогодні в Україні залишаються неідентифікованими понад 2100 тіл. І неможливо спрогнозувати, скільки їх буде завтра, через тиждень, місяць”, - сказав він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Шевчишен наголосив, що вже сьогодні необхідне масове відбирання ДНК-профілю, щоб можна було встановити кожного загиблого. Це стосується і бійців Сил оборони, і цивільних осіб.

Він додав, що жодних витрат під час збирання біоматеріалу у підрозділах ДП “Документ” з громадян не вимагатиметься.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies