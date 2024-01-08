В Україні досі не ідентифікували більше 2100 тіл, - Нацполіця

Необхідне масове відбирання ДНК-профілю, щоб можна було встановити кожного загиблого.

В Україні досі не ідентифікували тисячі тіл громадян.

Про це в ефірі телеканалу “Суспільне. Київ” розповів заступник начальника ГСУ Нацполіції Артем Шевчишен, повідомляє Укрінформ.

“Станом на сьогодні в Україні залишаються неідентифікованими понад 2100 тіл. І неможливо спрогнозувати, скільки їх буде завтра, через тиждень, місяць”, - сказав він.

Шевчишен наголосив, що вже сьогодні необхідне масове відбирання ДНК-профілю, щоб можна було встановити кожного загиблого. Це стосується і бійців Сил оборони, і цивільних осіб.

Він додав, що жодних витрат під час збирання біоматеріалу у підрозділах ДП “Документ” з громадян не вимагатиметься.