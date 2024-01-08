Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Комітет гуманітарної політики пропонує депутатам встановити в Україні День подяки Богові

Член комітету Володимир В’ятрович натомість порадив не копіювати традицію з Америки, а відзначати ті свята, які є частиною української традиції.

Комітет гуманітарної політики пропонує депутатам встановити в Україні День подяки Богові
Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради рекомендував депутатам підтримати встановлення в Україні святкового дня — День подяки Богові, повідомляє "Детектор медіа".

Автор документа - народний депутат Віктор М’ялик. Утрималися підтримати цю пропозицію Володимир В’ятрович і Олександр Кабанов.

Як ідеться у пояснювальній записці, відзначати День подяки Богові пропонують в останню неділю вересня. Вибрали цей день з огляду на начебто традиційний для українського народу звичай збиратися разом після збору врожаю та "дякувати Богові за родючість землі, зібраний з полів хліб та добробут кожної родини".

"День Подяки Богові пропонується святкувати на міжконфесійному рівні з тією метою, щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації», — зазначено в документі.

Уряду пропонують залучити представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій і затвердити упродовж трьох місяців план заходів. Додаткового вихідного не передбачають, витрачати кошти з державної скарбниці на відзначення цього свята теж не буде.

Голова комітету Микита Потураєв вважає, що цей проєкт має об’єднавчу мету щодо всіх вірян, незалежно від релігійних конфесій. 

Натомість Володимир В’ятрович зазначив, що на державному рівні мають відзначати ті релігійні свята, які "є частиною української традиції і глибоко вкорінені в культурі нашого народу". 

"День подяки не є українською традицією. Така традиція є в Америці, але це не значить, що її треба штучно копіювати в Україні і запроваджувати нормативно постановою парламенту. Адже наша Конституція закріплює право кожної людини сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати жодної. Люди будь-якої релігії, будь-якої конфесії мають право на відзначення свят відповідно до своїх вірувань. Це не функція парламенту — вигадувати нові релігійні чи псевдорелігійні загальнодержавні свята", - підкреслив нардеп.

  • В Україні раніше уже пропонували ввести свято День подяки Богові. У 2012-му з такою ідеєю зверталися учені Національної академій наук до тодішнього президента Віктора Януковича, а також керівництва держави і священнослужителів християнських Церков.
  • У США, наприклад, День подяки відзначають в останній четвер листопада. Це велике державне свято, присвячене врожаю та іншим благословенням минулого року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies