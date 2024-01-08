Комітет гуманітарної політики пропонує депутатам встановити в Україні День подяки Богові

Член комітету Володимир В’ятрович натомість порадив не копіювати традицію з Америки, а відзначати ті свята, які є частиною української традиції.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради рекомендував депутатам підтримати встановлення в Україні святкового дня — День подяки Богові, повідомляє "Детектор медіа".

Автор документа - народний депутат Віктор М’ялик. Утрималися підтримати цю пропозицію Володимир В’ятрович і Олександр Кабанов.

Як ідеться у пояснювальній записці, відзначати День подяки Богові пропонують в останню неділю вересня. Вибрали цей день з огляду на начебто традиційний для українського народу звичай збиратися разом після збору врожаю та "дякувати Богові за родючість землі, зібраний з полів хліб та добробут кожної родини".

"День Подяки Богові пропонується святкувати на міжконфесійному рівні з тією метою, щоб увесь український народ міг звернутись до Бога з подякою за Його милість, яка була явлена до українського народу в різні історичні часи та проявляється у теперішній час, коли Україна опинилася в умовах повномасштабної збройної агресії з боку російської федерації», — зазначено в документі.

Уряду пропонують залучити представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій і затвердити упродовж трьох місяців план заходів. Додаткового вихідного не передбачають, витрачати кошти з державної скарбниці на відзначення цього свята теж не буде.

Голова комітету Микита Потураєв вважає, що цей проєкт має об’єднавчу мету щодо всіх вірян, незалежно від релігійних конфесій.

Натомість Володимир В’ятрович зазначив, що на державному рівні мають відзначати ті релігійні свята, які "є частиною української традиції і глибоко вкорінені в культурі нашого народу".

"День подяки не є українською традицією. Така традиція є в Америці, але це не значить, що її треба штучно копіювати в Україні і запроваджувати нормативно постановою парламенту. Адже наша Конституція закріплює право кожної людини сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати жодної. Люди будь-якої релігії, будь-якої конфесії мають право на відзначення свят відповідно до своїх вірувань. Це не функція парламенту — вигадувати нові релігійні чи псевдорелігійні загальнодержавні свята", - підкреслив нардеп.