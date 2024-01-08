Речник Повітряних Сил ЗСУ пояснив, чому росіяни запускають ракети здебільшого з району Каспійського моря

Є, зокрема, ризик, що вона відвалиться з літака й упаде росіянам на голови, як у випадку з Воронежем.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому росіяни запускають свої ракети по Україні здебільшого з району Каспійського моря.

В етері телемарафону Ігнат сказав, що бувають випадки, коли ворожі ракети втрачають радіолокаційну прив'язку до своєї цілі.

"Спрацьовують самоліквідатори, буває, падають просто в іншому місці, ніж планувалося. Це і називається, що не досягли цілей", - зазначив речник ПС і нагадав про випадок із падіння ракети біля російського Воронежа.

Ігнат зауважив, що таких випадків є більше, ніж про них з'являється інформація в мережі.

"Недарма окупанти запускають з району Каспійського моря. Саме тому, що є вірогідність несходження ракети - що вона просто відвалиться з літака і впаде росіянам на голову. Такі випадки вже були в Білгороді з керованими авіабомбами, і з ракетами", - додав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Як відомо, нещодавно одна з російських ракет, запущених по Україні, збилася з курсу і впала в одному з сіл Воронезької області. Згодом губернатор області Олександр Гусєв підтвердив падіння ракети і назвав це "аварійним сходженням боєприпасу" та запевнивши, що "все під контролем".