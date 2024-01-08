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Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги

Як виняток мораторій поширюється на жителів ТОТ і територій, де тривають бойові дії.

Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Фото: Пресслужба КСУ

Уряд скасував мораторій на відключення українців від житлово-комунальних послуг через борги.

Про це йдеться в постанові КМУ.

Йдеться, зокрема, про заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів, пені, а також стягнення заборгованості за ЖКП у разі несплати.

Водночас до припинення чи скасування воєнного стану в Україні мораторій поширили на жителів громад, що розташовані на територіях, де ведуться бойові дії (територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) або тимчасово окупованих. Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції.

Також не відключатимуть ЖКП за борги, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджене внаслідок бойових дій. При цьому власник має проінформувати про такий випадок виконавця комунальної послуги.

  • У 2023 році Кабмін прийняв постанову заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньо переміщених осіб, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.
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