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Націоналізація "Сенс Банку": холдинг російського олігарха Фрідмана подав позов на мільярд доларів проти України

Компанія називає націоналізацію банку “серією свавільних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України”.

Націоналізація "Сенс Банку": холдинг російського олігарха Фрідмана подав позов на мільярд доларів проти України
Ілюстративне фото: Михайло Фрідман у Лондоні під час спілкування з українським журналістом
Фото: скріншот з розслідування УП

Приватна інвестиційна холдингова компанія ABH Holdings S.A., одним із власників якої є російських олігарх Михайло Фрідман, 29 грудня 2023 року подала позов проти України через націоналізацію "Сенс Банку" (колишній "Альфа-банк").

Про позов йдеться у пресрелізі кмопанії. 

Позов подано до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID).

Заявлена сума становить понад один мільярд доларів США. 

Правовою підставою позову є Договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та Урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій.

Компанія називає націоналізацію банку “серією свавільних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України”. 

“Поєднуючи методи корпоративного рейдерства та військової спекуляції, українська влада незаконно відібрала банк у його законних власників, бенефіціарів та акціонерів”, - йдеться у повідомленні компанії. 

  • У липні 2023 року держава націоналізувала "Сенс-банк". Уряд придбав його у Фонду гарантування вкладів за одну гривню. До того, 20 липня, уряд вивів його з ринку, що й дозволило націоналізацію. 
  • Також у липні СБУ повідомила, що ексвласники "Сенс банку" хотіли довести його до банкрутства та вивести кошти до Росії. Вони організували схему зі зміни номінальних власників. 
  • Весною 2023 року журналісти виявили, що компанії російського олігарха Фрідмана страхують авто Росгвардії та проводять акції на підтримку окупантів. Також "АльфаСтрахование" страхує службовий транспорт військовослужбовців РФ, які відповідають за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна.
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