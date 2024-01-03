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Глава Укренерго: Колапсу в енергосистемі України через нові масовані атаки РФ не буде

Кудрицький назвав умови, необхідні для того, щоб пройти складний період без відключень.

Глава Укренерго: Колапсу в енергосистемі України через нові масовані атаки РФ не буде
Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Колапсу в енергосистемі України не буде, навіть якщо Росія скористається періодом похолодання для здійснення нових масованих атак на енергооб’єкти. 

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

"Це вже буде не вперше. Саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Ми це вже проходили близько 20 разів. Це, звичайно створить нам додаткові проблеми. Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об’єктів, проте колапсу в енергосистемі не відбудеться. Ворог цього не досягне", - сказав Кудрицький.

Він додав, що загалом низькі температури – це випробування для будь-якої енергосистеми. Кудрицький назвав умови, необхідні для того, щоб пройти складний період без відключень. Перше - необхідно  залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, які зараз перебувають в поточних ремонтах. Друге - у повному обсязі використати 1700 МВт технічної можливості імпорту, яку «Укренерго» відкрило наприкінці минулого року. 

Кудрицький додав, що українці можуть допомогти енергосистемі та енергетикам, якщо будуть ощадливо споживати електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання найбільше.

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